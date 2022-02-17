Bakan Soylu´nun dayısı, hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu´nun dayısı Ali İhsan Reis (85), yaşamını yitirdi.

Samsun´da yaşayan ve bir süredir kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Reis´in cenazesi, yarın Bafra ilçesi Darboğaz Camisi´nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ŞAHİNOL

2022-02-17 13:17:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.