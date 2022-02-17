Bakan Soylu'nun dayısı vefat etti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, bu sabah hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşayan 86 yaşındaki Ali İhsan Reis, bu sabah evinde vefat etti. Reis’in cenazesi, uçakla SamsunÇarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan da toprağa verileceği Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi'ne götürüldü.

Ali İhsan Reis'in cenazesi yarın Darboğaz Camisi’nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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