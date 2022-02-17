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AFAD bu yıl 81 ilde 54 binden fazla tatbikat yapacak Yabancı öğrencilerden AFAD Gönüllüsü olma talebi

İHA

AFAD bu yıl 81 ilde 54 binden fazla tatbikat yapacak Yabancı öğrencilerden AFAD Gönüllüsü olma talebi

– Bu yılın ‘Afet Tatbikat Yılı’ ilan edildiğini hatırlatan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, “2022 yılında ülkemiz genelinde 54 bin 302 tatbikat yapacağız” dedi.
Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı’nda düzenlenen ‘Doğada Kamp Kurma ve Yön Bulma Uygulamaları’ eğitiminin kapanış törenine katılan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, öğrencilerden gelen soru üzerine ‘Afet Tatbikat Yılı’nda yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.
Akla gelebilecek her alanda tatbikatların yapılacağını belirten AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, “Bakanımız bu yılı ‘Afet Tatbikat Yılı’ olarak ilan ettiler. Geçtiğimiz sene de ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak hedef çizilmişti. Bu sene biz ülkemiz genelinde 54 bin 302 tatbikat yapacağız diye hedef koyduk. Bu 54 bin 302 tatbikat nelerden oluşuyor, Samsun’da neler yapılacak derseniz, öncelikle 81 ilimizin hepsinde TAMP dediğimiz Türkiye Afet Müdahale Planı’nın yerel düzeyde, il düzeyinde tatbikatı olacak. TAMP’da oluşan çalışma gruplarımız var. TAMP’da görev alan paydaşlarımızla birlikte ildeki üniversitelerimizle, yurtlarımızda, tüm okullarımızda, sanayi kuruluşlarımızla ilde aklınıza gelebilecek bütün birimlerle biz tatbikat yapacağız. Sanayi tesislerine yönelik yangın tatbikatları yapacağız. Çünkü biliyorsunuz orada tehlike ve risklere baktığınızda en çok yaşanan afet türlerinde bir tanesi o. Yurtlarımızda üniversitelerimizde deprem anı ve tahliye tatbikatı yapacağız. Onun haricinde hava limanlarında gerek muhtemel bir uçak kaza kırım olayında gerekse havalimanıyla ilgili tematik tatbikatlar yapacağız. Yine dağda arama kurtarma, arama kurtarmayla ilgili diğer konularda da tatbikatlar olacağız. Çok yoğun bir tatbikat sürecini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Yabancı uyruklu öğrencilerden AFAD gönüllüsü olma talebi
Öğrencilerden gelen bir diğer soru da AFAD gönüllülüğüne ilişkin bir talep oldu. OMÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Nazik Anarbekova, “Biz de yabancı öğrenciler olarak AFAD gönüllüsü olmak istiyorduk. Ama olamıyormuşuz. Ben ve benim gibi birçok yabancı uyruklu arkadaşlarımız gönüllü olmayı çok istiyoruz. 4 sene buradayız. Ne zaman olabiliriz böyle bir şey mümkün mü?” dedi.
Bunun üzerine AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, “İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Rektör Yavuz Ünal hocamız da konuşmalarında bahsettiler. 220 binden fazla Türkiye’de yabancı uyruklu öğrencimiz var. Biz Ankara’ya döndüğümüzde ilk notlarımızdan bir tanesi bu olacak. İnşallah buna güzel bir çözüm üreteceğiz” diye konuştu.
5 üniversiteden 120 öğrenciye 3 gün boyunca çeşitli eğitimlerin verildiği programın kapanış töreninde OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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