SASKİ, 11 milyon liralık yatırımla 80 km kanalizasyon hattı döşeyecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinde 11 milyon lira değerinde toplam 80 bin metre kanalizasyon hattı döşeyecek.

Büyükşehir Belediyesi SASKİ, altyapıya yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. 19 Mayıs ilçesine bağlı Dereköy ve Engiz ile Atakum ilçesine bağlı İncesu, Çakırlar ve Taflan Mahallelerine 11 milyon lira harcanarak toplam 80 bin metre kanalizasyon hattı döşenecek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yapılan yatırımlar ile birlikte hemşerilerimiz içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyunda hiçbir sorun yaşamayacak" dedi.

İlçelere sağlıklı ve kesintisiz altyapı hizmetlerinin verilebilmesini sağlamak amacıyla ekonomik ömrünü tamamlamış olan kanalizasyon hatlarını yenileyen Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, hazırlanan proje kapsamında 19 Mayıs ve Atakum ilçelerindeki 5 mahallede başlayan yenileme çalışmalarında şimdiye kadar 25 bin metre çeşitli çaplarda kanalizasyon hattı döşendi. Bölgeye yapılan 11 milyon liralık altyapı yatırımı ile toplam 80 bin metre hat döşenecek. Çalışmalar kapsamında 1247 hanenin de kanalizasyon altyapı bağlantıları yapıldı. Yapılan yenileme ile birlikte bölgeden toplanan atık sular çevreye zarar vermeden arıtma tesislerine iletilebilecek.



“Sağlam altyapı, sağlam gelecek”

Yapılan çalışmalar ile 19 Mayıs ve Atakum ilçesinin altyapısına 11 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir belediyesi olarak sağlam altyapılarla şehrimizin geleceğini garanti altına almak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu hedefle 19 Mayıs ve Atakum ilçelerimiz için planladığımız 11 milyonluk dev altyapı projesinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda bölgeye toplam 80 bin metre kanalizasyon hattı döşenecek. Yapılan yatırımlar ile birlikte hemşerilerimiz içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyunda hiçbir sorun yaşamayacaklar" diye konuştu.

Göreve geldiği 2019 yılında tüm ilçe belediyeleriyle tek tek toplantılar yaptığını da dile getiren Başkan Demir, şunları söyledi:

"Bu toplantılarda ilçelerimizden önem sırasına göre ihtiyaçlarını bize iletmelerini isteyerek tüm sorunlarını tespit ettik. Bunları; hangi parayla, hangi ekiple, hangi zaman diliminde yapabiliriz onu planladık. Şimdi de o plan çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.