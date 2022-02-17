Yangında, 95 yaşındaki kadını sırtında taşıyıp evden çıkaran polise başarı belgesi



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, evde çıkan yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı (95) kurtarıp sırtında taşıyan polis memuru Mehmet Parlak ile komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci'yi 'başarı belgesi' ile ödüllendirdi.

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, Rıza Kaya'ya ait evin kiler kısmında yangın çıktı. Komşuları, 112 Acil Servis'i arayıp ihbarda bulundu. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memuru Mehmet Parlak adrese ulaştı. Parlak, evde mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı sırtında taşıyıp dışarı çıkardı. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mevlüde Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, "Yangının, elektrik kontağından çıktığı söyleniyor. Polis geldi. Allah onlardan razı olsun. Ben belimden rahatsız olduğum için o taşıdı. Annem ayaklarından rahatsız olduğu için yürüyemiyor. Yürüyemediği için polis memuru geldi ve aldı. Durumu şu an iyi, herhangi bir rahatsızlığı yok" dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı sırtında taşıyan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Parlak ile olay yerindeki komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci'yi başarı belgesiyle ödüllendirerek tebrik etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-02-17 16:59:51



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