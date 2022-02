Bafra Belediyesi ve gönüllüler sokak hayvanlarını besledi

Bafra Belediyesi ekipleri ile gönüllüler el ele vererek sokak hayvanlarını besledi.

İlçedeki sokak hayvanlarını beslenmesi konusunda gönüllü hayvan severler ile periyodik çalışmalarını yürüten Bafra Belediyesi, yiyecek bulmakta sorun yaşayan can dostlar için çeşitli noktalarda mama dağıtımını gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gönüllü hayvan severlerle birlikte sokak hayvanları için kentin onlarca farklı noktasında yapılan mama dağıtımının yanında, sahipsiz kedi ve köpeklere hak ettikleri sevgi ve şefkati veriyorlar. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bu işbirlikleri sevimli dostlarımız için ayrı bir anlam taşıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Can dostlarımız için gönüllü hayvan severlerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz” dedi.



Karantinadaki vatandaşlara destek

Bafra Belediyesi pandemi süreci ile birlikte başlattığı karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek desteğine ara vermeden devam ediyor. Başkan Kılıç’ın üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri olan yemek dağıtımı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonu ile gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmadıklarını ifade eden Başkan Hamit Kılıç, şunları söyledi:

“Sosyal belediyecilik anlayışının değeri en çok bu gibi zamanlarda ortaya çıkıyor. İlçemizde karantina altında olan hemşerilerimize destek olmak ve onlara bu zor günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek için daha önce de yaptığımız gibi tedavileri boyunca her gün üç çeşit sıcak yemeği ücretsiz olarak ikram etmeye devam ediyoruz. Salgının ilk başından itibaren Bafra’da hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Görevli ekiplerimiz aşevimizde hazırlanan sıcak yemekleri talepler doğrultusunda 7 günlük karantina sürecinde olan hemşehrilerimze teslim ediyor.”

