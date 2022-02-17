OMÜ’de Afet Eğitim Merkezi kurulacak Samsun’da 5 üniversiteden 120 öğrenciye afet farkındalık eğitimi

– Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bölgede afetle alakalı eğitimlerin yapılabileceği kampüs içerisinde bir merkez oluşturmak istedik. Bunun içerisinde köpek eğitim alanı da var ve afet eğitiminin yapılabileceği bir parkur da oluşturulacak” dedi.

Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 5 üniversiteden 120 öğrenciye ‘Doğada Kamp Kurma ve Yön Bulma Uygulamaları’ eğitimi verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Kilis Üniversitesi’nden katılan öğrenciler 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda yapılan programda 3 gün boyunca doğada kamp kurma, yön bulma, arama tarama gibi eğitimler aldı.

Bugün tamamlanan programın kapanış töreninde OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı da yer alarak konuşmalar yaptı ve öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Verilen eğitimlerden bahseden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu eğitim farklı üniversitelerin aynı anda iş yapabilme yeteneğini güçlendirmek amacıyla ortak bir organizasyon olarak ayarlandı. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra istihdama katıldıklarında rol üstlenen, toplumda yük alan, kendilerine ihtiyaç duyulduğu anda ortaya çıkan ve en azından hizmete katılan bireyler olarak topluma katılmasını arzu ediyoruz. OMÜ olarak bizim temel vizyonlarımızdan bir tanesi, topluma hizmet kabilinde düşündüğümüz budur. Diğer 4 üniversitemizle de birlikte toplamda 120 kişinin buraya katılmasını önemsiyoruz. Çünkü öğrenciler geriye döndüklerinde kendi üniversitelerinde veya yaşadıkları şehirde doğrudan yapısal olarak AFAD’la ilişki içerisine girmeli orada bir koordinasyon oluşturmalıdır” diye konuştu.

OMÜ’de afetle ilgili yapılan çalışmalardan da bahseden Rektör Ünal, “OMÜ’de arama kurtarmayla alakalı bir öğrenci topluluğu oluşturuldu. Öğrenci topluluğu bilinçli bir kayıt, sadece öğrencinin istemesi değil de öğrencinin kaydından sonra bir eğitim zorunluluğu olan bir organizasyon olarak ortaya çıktı. İkincisi bir araştırma merkezi kurduk. Bu konuda doğrudan araştırma ve uygulama yapacak bir merkez kuruldu. Ve şu anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin akreditasyon sürecinde olan bir arama kurtarma takımı var. Aynı zamanda bölgede afetle alakalı eğitimlerin yapılabileceği kampüs içerisinde bir merkez oluşturmak istedik. Bunun içerisinde köpek eğitim alanı var. Yine aynı zamanda afet eğitiminin yapılabileceği bir parkur oluşturulacak. Hem şehir içerisinden hem de farklı üniversitelerden insanlar katılıp eğitim alabilecek. Şu anda çalışmaları devam ediyor. AFAD ile daha önce de konuşulmuştu. Söz konusu alanda bir AFAD Eğitim Simülasyon aracı da olacak. Bu da bizi güçlendirecektir. Aynı zamanda, Samsun’da öğrencilerimizin mezun olduğunda aldıkları eğitim bir güvence olarak ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Tören sonunda eğitimde başarılı bulunan öğrencilere sertifika verildi. Eğitime katılan tüm öğrencilere de ayrıca afet çantası hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.