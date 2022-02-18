Meteorolojiden ödüllü fotoğraf yarışması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” nedeniyle “Erken Uyarı ve Erken Eylem, Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri” konulu fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Erken Uyarı ve Erken Eylem, Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri konulu yarışma için start verildi. Meteoroloji tarafından düzenlenen yarışmaya seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılar başvurabiliyor. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 adet fotoğraf çalışmasıyla katılabiliyor. 2'ncisi yapılacak fotoğraf çalışmalarının ebatları; uzun kenarı 40 santimetreyi geçmeyecek, kısa kenarı ise 18 santimetreden küçük olmayacak. Ayrıca fotoğrafların 300 dpi çözünürlükte olacak şekilde baskısı alınarak Meteoroloji Genel Müdürlüğüne gönderilecek. Fotoğraflar renkli olacak, söz konusu ölçü dışında fotoğraflar ve siyah beyaz çalışmalar değerlendirmeye alınmayacak. Eserin dereceye girmesi durumunda ise JPEG halleri CD’ye kaydedilerek posta yolu ile gönderilecek. Eserler orijinal olacak ve herhangi bir tasarım programı ile oynanmış eserler değerlendirmeye alınmayacak. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, fotoğrafın tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabiliyor. Fotoğraf çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası bulunmayacak. Her fotoğraf çalışmasının arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacak. Fotoğraf, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilecek.

Yarışmada birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü ise 3 bin TL olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.