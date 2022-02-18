İlkadım THM Korosu’ndan türkü ziyafeti

İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu’nun “Yeni Yıla Merhaba” konseri büyük ilgi gördü.

Şefliğini Hızır Aydın’ın yaptığı 75 kişiden oluşan İlkadım Belediyesi THM Korosu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde türkü ziyafeti verdi. Türk halk müziğinin sevilen parçalarını seslendiren koroya hep bir ağızdan eşlik eden katılımcılar, keyifli bir gece yaşadı. Sevilen eserlerin icra edildiği iki bölümden oluşan konsere İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Coşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oturacak yer kalmayan salonda merdivenleri dolduran müzikseverlere solistler toplam 26 eser seslendirdi. Konser sonunda gösterdikleri performans nedeniyle koro üyeleri ve Şef Hızır Aydın’ı tebrik eden Başkan Yardımcısı Lütfü Coşkun, onlara plaket ve çiçek takdiminde bulundu.



“Zor günlerde moral bulmak için bir araya geldik”

Gece sonunda söz alarak İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın yakın zamanda baba acısı yaşadığını ve kendisinin selamlarını sizlere iletmek için kendisini burada görevlendirdiğini söyleyen Lütfü Coşkun, “Maalesef bu salgın döneminde çok sevdiğimiz hemşehrilerimizi, dostlarımızı kaybettik. Tabii, bu dönem içerisinde ayrı kalmak zorunda kaldık. Hem salgın hem de ekonomik nedenler ile zor günler geçiriyoruz. Şimdi biraz moral bulmak ve bir araya gelmek amacı ile konserlerimize başladık. Bizi destekleyen, zevkle dinlemeye gelen tüm misafirlerimize ve halk müziği severlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.