Canik’teki genç tiyatrocuların oyun heyecanı

Canik Belediyesi tarafından kurulan Canik Tiyatro Okulu’nda eğitim gören öğrenciler oyun hazırlıklarına devam ediyor.

Canik Belediyesi tarafından kurulan Canik Tiyatro Okulu’nda tiyatro ve drama eğitimi gören öğrenciler sahneye koyacakları oyunların hazırlıklarına devam ediyor. İlk olarak 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde seyirci önüne çıkacak olan Canik Tiyatro Okulu öğrencilerinin sahne heyecanı her geçen gün artıyor. Canik Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Onur Şahin’in gözetiminde Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde devam eden eğitim programları 68 yaş grubu, 914 yaş grubu ve yetişkin grubu olarak üç farklı grubu kapsıyor. Pandemi sonrası çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini dile getiren Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Onur Şahin, “68 yaş grubuna sadece drama eğitimi veriyoruz. 914 yaş grubu ve yetişkinler grubunun ise yıl içerisinde en az bir oyunu olacak. İlk olarak öğrencilerimiz 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde seyirci önüne çıkacak. Nisan ya da mayıs ayında da diğer oyunlarımızı sahneleyeceğiz” dedi.



“Tiyatro eğitimi, çocuklarımızın sosyalleşmesine katkı sağlıyor”

Eğitim, kültür ve sanata önem verdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Tiyatro eğitimi alan çocuklarımıza Canik Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı sunuyoruz. Belediyemize ait kültür merkezimizde çocuklarımızın istifade ettiği çok güzel bir sahnemiz mevcut. İlçemizde eğitim, kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen tüm faaliyetleri önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Tiyatroda oyuncunun ve seyircinin etkileşim halinde olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tiyatronun seyirciyi ve oyuncuyu sosyalleştirdiğini söyledi. “Çocuklarımıza küçük yaşlarda özellikle drama eğitimi vermek çok önemli. Bu tür eğitimler onların kişiliklerinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Veliler çocuklarını tiyatroya yönlendirmeliler. Çünkü çocuklarımızın tiyatro eğitimi alması kültür edinme açısından, sosyalleşme açısından, kendini ifade edebilme açısından çok önemli bir süreç” ifadelerini kullandı.



“Özel çocuklarımıza yönelik tiyatro dersleri devam edecek”

Canik Belediyesi Canik Tiyatro Okulu’nda pandemi öncesinde otizmli, down sendromlu özel çocuklara yönelik tiyatro eğitimleri verildiğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Pandemiden önce tiyatro okulumuzda otizmli, down sendromlu, disleksi problemi olan özel çocuklarımıza yönelik yürüttüğümüz projede onlara tiyatro ve drama dersleri verdik. Pandemide ara vermek zorunda kaldık ama yeniden bu projeyi programımıza aldık ve önümüzdeki sezon yeniden devam ettireceğiz” dedi.

