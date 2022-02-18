Samsun'da trafik kazası: 1'i polis 2 kişi yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da trafik kazası: 1'i polis 2 kişi yaralı

İHA

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1'i komiser yardımcısı 2 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 1'i polis 2 kişi yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1'i komiser yardımcısı 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi SamsunSinop karayolu Taflan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakan Yardımcıları Sabri Erdil ile Mehmet Ersoy'a eskortluk görevinde bulunan polis memuru Namık Tanyıldız idaresindeki 55 A 0864 plakalı polis aracı ile Yavuz Yazıcı yönetimindeki 34 AE 797 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ekip otosunda görevli Komiser Yardımcısı Uğur Erol ile otomobil sürücüsü Yavuz Yazıcı yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşamba'da gıda denetimi
YEREL HABERLER Çarşamba'da gıda denetimi
Samsun'da hırsızlar okulun akıllı tahtalarını çaldı
YEREL HABERLER Samsun'da hırsızlar okulun akıllı tahtalarını çaldı
Sahte savcı 14 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte savcı 14 bin lira dolandırdı
Samsun'da 4 milyon 673 bin TL değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 4 milyon 673 bin TL değerinde uyuşturucu ...
Sarıcaoğlu: “Tüm çalışanlarımızın yanındayız” Kavak Belediyesi’nde SDS yenilendi
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu: “Tüm çalışanlarımızın yanındayız” Kavak ...
Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı
Terme'ye 'atık' malzemelerden 'çevreci' kütüphane
YEREL HABERLER Terme'ye 'atık' malzemelerden 'çevreci' kütüphane
Bakan Soylu'nun dayısı toprağa verildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun dayısı toprağa verildi
Canik’teki genç tiyatrocuların oyun heyecanı
YEREL HABERLER Canik’teki genç tiyatrocuların oyun heyecanı
Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans ...
Emekli öğretmenin ölümünde 'sahte içki' şüphesi
YEREL HABERLER Emekli öğretmenin ölümünde 'sahte içki' şüphesi
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu Ölümde alkol zehirlenmesi şüphesi
YEREL HABERLER Emekli öğretmen evinde ölü bulundu Ölümde alkol ...
Samsun'da 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele ...
İlkadım THM Korosu’ndan türkü ziyafeti
YEREL HABERLER İlkadım THM Korosu’ndan türkü ziyafeti
Samsun’da 2022 Ocak ayında 1558 konut satıldı
YEREL HABERLER Samsun’da 2022 Ocak ayında 1558 konut satıldı
Deveci: “Atatürk’ü doğru tanımak ve tanıtmak zorunluluğumuz var” Atakum Belediyesi’nden Atatürk konferansları
YEREL HABERLER Deveci: “Atatürk’ü doğru tanımak ve tanıtmak ...
Meteorolojiden ödüllü fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Meteorolojiden ödüllü fotoğraf yarışması
Baba adayları gebe okulunda eşleri ile empati kuruyor
YEREL HABERLER Baba adayları gebe okulunda eşleri ile empati kuruyor
OMÜ’de Afet Eğitim Merkezi kurulacak Samsun’da 5 üniversiteden 120 öğrenciye afet farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER OMÜ’de Afet Eğitim Merkezi kurulacak Samsun’da 5 ...
Samsun'da kaynak yapılan tankerde patlama: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kaynak yapılan tankerde patlama: 3 yaralı
Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki altını aldığı iddia edilen kocaya adli kontrol
YEREL HABERLER Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki altını ...
CAMEK’ten istihdama tam destek
YEREL HABERLER CAMEK’ten istihdama tam destek
Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalanan şahıs ...
Bafra Belediyesi ve gönüllüler sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi ve gönüllüler sokak hayvanlarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.