Samsun'da trafik kazası: 1'i polis 2 kişi yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1'i komiser yardımcısı 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi SamsunSinop karayolu Taflan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakan Yardımcıları Sabri Erdil ile Mehmet Ersoy'a eskortluk görevinde bulunan polis memuru Namık Tanyıldız idaresindeki 55 A 0864 plakalı polis aracı ile Yavuz Yazıcı yönetimindeki 34 AE 797 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ekip otosunda görevli Komiser Yardımcısı Uğur Erol ile otomobil sürücüsü Yavuz Yazıcı yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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