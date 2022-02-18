Samsun'da 4 milyon 673 bin TL değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

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Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da narkotik polisi, piyasa değeri 4 milyon 673 bin TL'lik uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 673 bin TL olan uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2022-02-18 16:17:56



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