Turkovac aşısı ilçelerde de uygulanmaya başlıyor

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Samsun'da yerli Kovid19 aşısı Turkovac’ın ilçelerde de uygulanmasına başlanıyor.

Yerli Kovid19 aşısı Turkovac 21 Şubat Pazartesi günü itibarıyla Samsun’un ilçelerinde de uygulanmaya başlanacak.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, "İlk doz ya da hatırlatma dozunuzu, önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun Turkovac ile olabilirsiniz" hatırlatmasında bulundu.

Yerli Kovid19 aşısı Turkovac, Samsun’da 7 Şubat itibarıyla uygulanmaya başlanmıştı.

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