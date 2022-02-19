Başkan Demir: "110 kavşağı TEKNOFEST'e yetiştireceğiz" "Akıllı kavşaklar şuanda hafıza kaydı yapıyor" "Danıştay bizi haklı çıkardı" "Mahkemelerin kararlarını biz yerine getiririz ama eleştirme hakkımız da var" "ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile Toplu Ulaşım Transfer Merkezimiz, Danıştay kararı ile tescillendi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: "110 kavşağı TEKNOFEST'e yetiştireceğiz" "Akıllı kavşaklar şuanda hafıza kaydı yapıyor" "Danıştay bizi haklı çıkardı" "Mahkemelerin kararlarını biz yerine getiririz ama eleştirme hakkımız da var" "ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile Toplu Ulaşım Transfer Merkezimiz, Danıştay kararı ile tescillendi"

İHA

Samsun'da 'akıllı kavşak' uygulamasının trafikte yüzde 50'den fazla rahatlama sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "110 kavşağı TEKNOFEST'e yetiştireceğiz. Yaklaşık 30 kavşağı dönüştürdük. Şu anda dönüştürdüğümüz kavşaklar hafıza kaydı yapıyor" dedi.

Başkan Demir: "110 kavşağı TEKNOFEST'e yetiştireceğiz" "Akıllı kavşaklar şuanda hafıza kaydı yapıyor" "Danıştay bizi haklı çıkardı" "Mahkemelerin kararlarını biz yerine getiririz ama eleştirme hakkımız da var" "ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile Toplu Ulaşım Transfer Merkezimiz, Danıştay kararı ile tescillendi"

Samsun'da ‘akıllı kavşak’ uygulamasının trafikte yüzde 50’den fazla rahatlama sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "110 kavşağı TEKNOFEST'e yetiştireceğiz. Yaklaşık 30 kavşağı dönüştürdük. Şu anda dönüştürdüğümüz kavşaklar hafıza kaydı yapıyor" dedi.
Akıllı şehir uygulamaları kapsamında ASELSAN ile trafik konusunda proje imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kavşakları akıllı kavşağa dönüştürmeye devam ediyor. Yapay zeka aracılığıyla kamara sistemi üzerinden yönetilen sistemler araç yoğunluğuna göre kavşaklardaki araçlara geçiş önceliği veriyor. Başkan Mustafa Demir ise akıllı kavşak sayesinde Samsun'un trafik akışında yüzde 52 ile 60 arasında rahatlama olacağını öngördüklerini söyledi.

"Kavşaklar tamamlandığında Samsun’daki trafik akışında rahatlama olacak"
Akıllı kavşak projesiyle ilgili bilgi aktaran Başkan Demir, "Samsun 70’li, 80’li, 90’lı yıllarda çok hızlı göç aldı. Şu anda da bizim kırsal nüfusumuz yüzde 10’lara kadar düştü. Şehirde ciddi anlamda trafik ve otopark problemi var. Samsun denize yatay yapılaştığı için Atatürk Bulvarı gibi ana bir aksımız var. Bütün yatay trafik buradan çalışıyor. Çarşamba Havaalanı’ndan tutalım, 19 Mayıs’a kadar yaklaşık 80 kilometrelik bir alanda. Bizim akıllı şehir uygulamaları kapsamında vizyon sahibi bir projeyi Türkiye’de en kapsamlı şekilde Samsun’da uygulamaya başladık. 110 tane kavşağı yapay zeka ile yönetilen 360 derecelik dönüş ve görüşe sahip tek kamera sistemiyle ‘adaptif kavşak’ diye ifade ettiğimiz projenin çalışmalarına başladık. Yaklaşık 30 tane kavşağı dönüştürdük. Şu anda dönüştürdüğümüz kavşaklar hafıza kaydı yapıyor. 110 kavşağı inşallah TEKNOFEST’e yetiştireceğiz. Kavşaklar tamamlandığında Samsun’daki trafik akışında rahatlama olacak. Bizim simülasyonlara göre bu oran yüzde 5260 arasında gözüküyor. Tabii, oranının yanılma payı var. En az rahatlamanın olduğu kavşak yüzde 64 rahatladı. Bunu yüzde 70’e çıkaranlar var" diye konuştu.

"Danıştay bizi haklı çıkardı"
ALO 153 Çözüm Merkezi ile Toplu Ulaşım Transfer Merkezi inşaatlarındaki son durumu değerlendiren Başkan Demir, "Büyükşehir Meclisimizde karar almıştık. Bunlar özellikle kentsel hizmet dokusunu inşa edilen bir yapıdır. Ticari bir yapı değildir. Bölge İdare Mahkemesi’nden, bizim yaptığımız planla ilgili bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Biz gerekli tedbirleri aldık. Meclisimizden mahkeme kararını uygulayacak bir karar geçirdik. Bu arada şahsımla ilgili Danıştay’a ‘yetkilerini yasal olmayacak şekilde kullandığım’ iddiasıyla şikayette bulunulmuş. Danıştay’dan karar çıktı. Aynen o yasada belirtilen yönetmelikte statüler sayılmış ve ‘bizim yaptığımız yapının o statülere girdiğine, tamamen kararın yerinde olduğuna’ dair Danıştay’dan karar çıktı. Biz o plan değişikliğini yargı kararına göre yaptık ancak şahsımla ilgili Danıştay’a yapılan müracaatta tamamen bizim yaptığımızın doğru olduğuna dair çok net ifadelerle karar çıkmış oldu. Bizim oradaki hem ALO 153 Çözüm Merkezimiz hem de Toplu Ulaşım Transfer Merkezimiz, Danıştay kararı ile bir kez daha tescil edilmiş oldu" şeklinde konuştu.

"Yasalara uygun hareket ediyoruz”
Yaptıkları projelerden bazılarının yargı kararlarına takılmasıyla ilgili de konuşan Mustafa Demir şunları kaydetti:
"Yargı kararları ile çalışmalarımız engelleniyor’ demek istemiyorum. Bu durumu sosyal medya, basına yansıma olarak yorumlamak lazım. Çok sayıda çalışma yapıyoruz. 100’ün üzerinde çalışma yapıyoruz. 35 tanesinde bunlar ortaya çıkıyor. Neticesinde biz yasalara uygun hareket ediyoruz. Mahkemelerin aldığı kararlar da gerçekten bize katkı sağlarsa onu ders alıyoruz. Yargı kararlarını kesinlikle uyguluyoruz. Akabinde yine dönüyor, dolaşıyor bizim aldığımız kararın doğru olduğu ortaya çıkıyor. Mahkemelerin kararlarını biz yerine getiririz ama eleştirme hakkımız da var. Neticesinde yargı da kişilere bağlı değildir. Üst mahkemesi var. Bölge mahkemesi var. Bizim yargı kararlarını uygularken yetkili olduğumuz meclisimiz var. Dolayısıyla biz yasalara uygun hareket ediyoruz. Bununla ilgili mesela odaların hemen hemen her şeye itiraz etmesi, her şeyi yargıya götürmesi diğer Anadolu’daki şehirlerde çok sıkça olan bir şey değil. Vizyonu olan projeler yapıyoruz. Çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşayacak olduğu bu şehre hizmet etme, geleceğe taşıma anlayışla çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Filipinli çocuklar için polisliği bıraktı, dünyayı yürüyerek dolaşıyor
YEREL HABERLER Filipinli çocuklar için polisliği bıraktı, dünyayı ...
Kaza sonrası yatağa bağımlı halde taburcu olan 3,5 yaşındaki çocuk, uygulanan tedavi ile yürümeye başladı
YEREL HABERLER Kaza sonrası yatağa bağımlı halde taburcu olan 3,5 ...
Samsun’da yürek ısıtan destek: 600 test kitabını okula bağışladılar
YEREL HABERLER Samsun’da yürek ısıtan destek: 600 test kitabını ...
Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı
YEREL HABERLER Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı
Turkovac aşısı ilçelerde de uygulanmaya başlıyor
YEREL HABERLER Turkovac aşısı ilçelerde de uygulanmaya başlıyor
Jandarmadan KADES tanıtımı
YEREL HABERLER Jandarmadan KADES tanıtımı
Çarşamba'da gıda denetimi
YEREL HABERLER Çarşamba'da gıda denetimi
Samsun'da hırsızlar okulun akıllı tahtalarını çaldı
YEREL HABERLER Samsun'da hırsızlar okulun akıllı tahtalarını çaldı
Sahte savcı 14 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte savcı 14 bin lira dolandırdı
Samsun'da 4 milyon 673 bin TL değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 4 milyon 673 bin TL değerinde uyuşturucu ...
Sarıcaoğlu: “Tüm çalışanlarımızın yanındayız” Kavak Belediyesi’nde SDS yenilendi
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu: “Tüm çalışanlarımızın yanındayız” Kavak ...
Samsun'da trafik kazası: 1'i polis 2 kişi yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1'i polis 2 kişi yaralı
Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı
Terme'ye 'atık' malzemelerden 'çevreci' kütüphane
YEREL HABERLER Terme'ye 'atık' malzemelerden 'çevreci' kütüphane
Bakan Soylu'nun dayısı toprağa verildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun dayısı toprağa verildi
Canik’teki genç tiyatrocuların oyun heyecanı
YEREL HABERLER Canik’teki genç tiyatrocuların oyun heyecanı
Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans ...
Emekli öğretmenin ölümünde 'sahte içki' şüphesi
YEREL HABERLER Emekli öğretmenin ölümünde 'sahte içki' şüphesi
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu Ölümde alkol zehirlenmesi şüphesi
YEREL HABERLER Emekli öğretmen evinde ölü bulundu Ölümde alkol ...
Samsun'da 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele ...
İlkadım THM Korosu’ndan türkü ziyafeti
YEREL HABERLER İlkadım THM Korosu’ndan türkü ziyafeti
Samsun’da 2022 Ocak ayında 1558 konut satıldı
YEREL HABERLER Samsun’da 2022 Ocak ayında 1558 konut satıldı
Deveci: “Atatürk’ü doğru tanımak ve tanıtmak zorunluluğumuz var” Atakum Belediyesi’nden Atatürk konferansları
YEREL HABERLER Deveci: “Atatürk’ü doğru tanımak ve tanıtmak ...
Meteorolojiden ödüllü fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Meteorolojiden ödüllü fotoğraf yarışması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.