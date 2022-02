Zihinsel engelli kadın ölü bulundu, yeğeni iki kız kardeş gözaltında

Mustafa İNAN/ALAÇAM (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Alaçam ilçesinde zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evinde ölü bulundu. Başına darbe aldığı belirlenen kadının şüpheli bulunan ölümü üzerine yeğenleri A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kız kardeşler gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Alaçam ilçesi Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Hüsne Ersoy, yakınları tarafından evinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kafasına darbe aldığı tespit edilen Hüsne Ersoy'un cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekiplerince ölümü şüpheli bulunan kadının yeğenleri A.T. ve E.T. adlı kız kardeşler gözaltına alındı. Düşmeye bağlı kafasına darbe aldığı değerlendirilen zihinsel engelli Ersoy'un ölümü araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Alaçam Mustafa İNAN

2022-02-19 22:02:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.