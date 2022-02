Polis babası teşvik etti, 4 yılda atıcılıkta milli takıma yükseldi

Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA) SAMSUN'un Bafra ilçesinde polis memuru babası Erol Alev'in (53) teşvik ettiği kızı Bilge Alev (20), 4 yıl önce başladığı atıcılıkta 10 Metre Havalı Silahlar Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma da seçilen Alev, Norveç'teki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nca (TAAF) Mersin'de düzenlenen 10 Metre Havalı Silahlar Yarışması´nda Türkiye şampiyonu olan Bilge Alev, milli takıma seçildi. Alev, 18 Mart'ta Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

'OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAYI HEDEFLİYORUM'

Polis babası Erol Alev sayesinde atıcılık sporuna başladığını belirten Bilge Alev "Babam polisliğin yanı sıra avcılık ve atıcılık sporuyla ilgileniyordu. Daha sonra babamın arkadaşı olan ve benim de şu an antrenörüm olan Murat Gürsel'in teşvikiyle atıcılık sporuna başladım. Bafra'da atış poligonu kurulduğunda ilk sporcusu bendim. Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) yatılı sporcu olarak girmeye hak kazandım. Son yarışmamda 564 puanla Türkiye şampiyonu oldum. Milli takıma girdim ve Norveç'te 18 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na girmeye hak kazandım. Avrupa, dünya ve her sporcunun hayali olan olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum. İnşallah, emeklerimizin karşılığını da alacağız" diye konuştu. Hem hobi hem de spor olarak avcılık ve atıcılıkla ilgilendiğini ifade eden Erol Alev ise "Bilge, küçük yaştan bu yana silahlara, tüfeklere hep meraklıydı. Bilge'den önce ablasıyla bir süre bu sporu çalıştık. Ablası trap atıcılığı ile başlamıştı fakat sağlık sektörüne geçtiğinden dolayı sporu bırakmak zorunda kaldı. Bilge de silahlarla tanıştı ve bu sporu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor" dedi.

'BİLGE BU SPORDA OLDUKÇA YETENEKLİ'

Bilge'yi çalıştıran antrenör Murat Gürsel de şunları söyledi: "Bilge kızımız bizim ilk sporcularımızdan. Kendisi bu sporda oldukça yetenekli. Kendisiyle çok çalıştık. Kabiliyetini ön plana çıkararak, çok kısa süre içerisinde TOHM'u attığı skorlarla kazandı. Şu an atıcılık sporuna orada devam ediyor. Kendisine Norveç'teki şampiyonada ve kariyerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. Antrenör Seda Şen ise "Bilge hiçbir zaman yılmadı, ne gerekiyorsa onu yaptı. Hocalarının sözünü dinledi. Gerek fiziksel gerekse mental antrenmanlarını layıkıyla yerine getirdi. Bilge'nin daha nice başarılarını duyacağız. Bundan eminiz, ona güveniyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

