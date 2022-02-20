Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkii SamsunOrdu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi Kırdaş idaresindeki 55 AAE 829 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir eden Gürcistan uyruklu Mirza Kvımsadze idaresindeki AI 795 IA çekici, OO 675 K dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hamdi Kırdaş, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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