Avcının kazara vurduğu çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Ev küle döndü, şehidin odasında is bile olmadı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da avcılar tarafından kazara vurulan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Olay, Ladik ilçesinin Yukarıgölyazı Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avcılar tarafından kazara vurulan çiftçi Saffet Arı (58) yaralandı. Kanlar içinde kalan 2 çocuk babasının Ladik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun'a sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, Ladik ilçesine giderek Saffet Arı'yı alıp Samsun'a getirdi. Helikopter pistinde hazır bekleyen ambulansa alınan Arı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saffet Arı'nın ava çıkan iki arkadaştın C.Ü.'nin tüfeğinden çıkan kurşunlarla yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.