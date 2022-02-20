Yılport Samsunspor - Altaş Denizlispor: 5-0

Barış BUDANOĞLU Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Yunus Emre (Dk. 71 Berk), Tomane, Bateau, Alaaddin, Yasin (Dk. 71 Kayamba), Tallo (Dk. 46 Tolcay), Soner, Hasan, Fofana (Dk. 65 Melih), Osman (Dk. 74 Recep)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak Hakan, Asım (Dk. 46 Aissati), Mustafa, Schwechlen (Dk.62 Oğuz), Gökhan, İlhan (Dk. 68 Bünyamin), Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Ömer (Dk. 62 Bekir), Djedje (Dk. 71 Darri)
GOLLER: Dk. 2 Tomane, Dk. 24 Dk. 58 Dk. 70 Yasin, Dk. 28 Fofana (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Tomane (Yılport Samsunspor) Mustafa, Hakan (Altaş Denizlispor)Spor Toto 1'inci Lig´in 26´ncı haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Altaş Denizlispor´u 5-0 mağlup etti. Yılport Samsunspor´un gollerini 2´nci dakikada Tomane, 24, 58 ve 70´inci dakikalarda Yasin, 28´inci dakikada ise Fofana kaydetti.2´nci dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önünde bulan Tomane, takımını öne geçirdi: 1-0.
12´nci dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışından sert vuran Djedje´nin şutunu Nurullah son anda kornere çeldi.
24´üncü dakikada Soner´in orta sahadan gönderdiği uzun topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin´in vuruşu defanstan da sekerek ağlarla buluştu: 2-0.
28´inci dakikada derinlemesine pasla topla buluşan Tallo´nun arka direğe gönderdiği topa dokunan Fofana, ağları sarstı: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı beyazlı ekibin 3-0´lık üstünlüğüyle tamamlandı.
52´nci dakikada derinlemesine pasa hareketlenen Yasin´in kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Stackhowiak engelledi.
58´inci dakikada soldan ceza sahasına giren Fofana´nın rakibinden sıyrılıp içeri çevirdiği topa dokunan Yasin, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0.
63´üncü dakikada Mustafa´nın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Nurullah kurtardı.
70´inci dakikada Hasan´ın defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yasin´in sert şutu ağlarla buluştu: 5-0.
80´inci dakikada defansın hatasıyla topu alan Kayamba´nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutu direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç Yılport Samsunspor´un 5-0´lık üstünlüğüyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ
2022-02-20 15:40:05
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