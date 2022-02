Zihinsel engelli kız kardeşini başına demirle vurup öldürmüş

Mustafa İNAN/ALAÇAM (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Alaçam ilçesinde evinde ölü bulunan zihinsel engelli Hüsne Ersoy'un (62), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bakım parasını aldığı öne sürülen kız kardeşi Ersoy'u, başına demirle vurarak öldürdüğü belirlenen Ramazan Tongal (65), tutuklandı.

Olay, dün Alaçam ilçesi, Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen Hüsne Ersoy, yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kafasına darbe aldığı tespit edilen Ersoy'un cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli ölüm ile ilgili jandarma, Hüsne Ersoy'un yeğenleri A.T. ve E.T. adlı kız kardeşleri, gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Kız kardeşlerin ifadesinin ardından soruşturmayı genişleten ekipler, Hüsne Ersoy'un kanlı eşarbını ölü bulunduğu evden 100 metre ilerideki çöp kutusunda buldu. Olayın cinayet olduğunu ortaya çıkaran ekipler, daha sonra Hüsne Ersoy´un ağabeyi Ramazan Tongal'ı da gözaltına aldı. Ramazan Tongal'ın kız kardeşinin başına demir cisimle vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Tongal'ın cinayeti ise bakım aylığı parası nedeniyle işlediği iddia edildi. 3 şüpheli, sorgularının ardından Alaçam Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerden A.T. ve E.T., savcılık sonrası serbest bırakılırken, Ramazan Tongal da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Alaçam

2022-02-20 15:55:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.