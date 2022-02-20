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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuat Çapa: “3 hafta sonra galip geldiğimiz için mutluyuz”

İHA

Fuat Çapa: “3 hafta sonra galip geldiğimiz için mutluyuz”

– Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 3 haftalık beraberlik serisinden sonra Denizlispor’u 50 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında 50 kazandıkları Denizlispor maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Fuat Çapa, çok önemli bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını ifade etti.

“3 hafta sonra galip geldiğimiz için mutluyuz”
Aldıkları galibiyet ve skor hakkında açıklamada bulunan Fuat Çapa, “Bugünkü karşılaşma, 3 haftalık beraberliğin ardından galip geldiğimiz bir karşılaşmaydı. Çok iyi hazırlandık. Rakip oyuna beklediğimiz gibi başladı. Golün erken gelmesiyle oyun istediğimiz şekle döndü. Sadece oyun değil mücadelenin de üst seviyeye çıkması gerekiyordu. Mesut Hoca'nın takımları mücadeleyi üst seviyede tutuyor. Geçiş kısmında daha önceki maçlarda yapamadıklarımızı yaptık. Bu da yeni gelen arkadaşların takıma adapte olmasıyla alakalıydı. Junior Tallo’nun Tomane ile uyumu ve o bölgede yaptığı işler olumluydu. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu sistem ile devam etmek için o mevkide oyuncuların tam olması lazım. Bizim ilk devrede tek forvetimiz vardı. Son 3 hafta berabere kaldık. İkinci devre en çok puan alan takımlardanız. İlk 6’daki takımlardan en çok puan alan 23 takımdan birisiyiz. Geldiğimden beri aldığımız puanlara bakıldığında ilk 3 içerisindeyiz. 1 maç puan kaybedince eleştiri okları çok ağır oluyor. Samsunspor’un başarısızlığı kendi içinde araması lazım. Buraya gelen oyuncular ayrıldıktan sonra gittikleri takımlarda iyi oynuyorlar. Bu arada futbolcular öz güven sorunu yaşıyor. Camianın bir an önce barışı sağlaması lazım. Camiada birliktelik sağlanırsa daha iyi olur. Bu sıkıntıların nedenini tam olarak ben de bilemiyorum” dedi.

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