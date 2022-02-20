Kavgada tüfekle ateş açtı: 1'i ağır 2 yaralı



Mustafa İNAN/TERME (Samsun), (DHA)-SAMSUN'un Terme ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan Tahsin K. (21) ve Tanju K. (26) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Tanju K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, dün gece saatlerinde Terme ilçesi, Çay Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte araçla gezen Tahsin K. ve Tanju K. ile B.Ö. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada B.Ö. tüfekle ateş açtı, saçmalar Tahsin K. ile Tanju K.'nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli B.Ö. olay yerinden kaçtı. İlk müdahalenin ardından 2 yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Tanju K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Mustafa İNAN

2022-02-20 17:30:31



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