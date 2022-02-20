Büyükşehir'den gazilere yeni bina

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi için yaptırdığı gazi ve ailelerine hizmet verecek binada sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesince 308 bin TL’ye yaptırılan gaziler dernek binasının temel beton dökümü tamamlandı. Dış duvar imalatlarına başlanan binada son rötuşlar yapılıyor.

Adnan Kahveci Parkı içerisinde inşasına başlanan dernek gazilere daha konforlu ve modern şartlarda hizmet verecek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Türk milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden her zaman başarı ile çıkmıştır. Bu başarının yegâne sahibi vatanseverliğiyle gurur duyduğumuz gazi ve şehitlerimizdir. Gazilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Adnan Kahveci Parkı içerisinde güzel bir alanda onlara mükemmel bir yer yaptık. Onlar burada dinlenecek, hatıralarını yad edecekler. Kendileri de bu durumdan oldukça mutlular. Binanın yapımı için çalışmalar hızla sürüyor. Kısa sürede de tamamlayacağız. Yeni hizmet binasının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.