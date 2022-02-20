Atıklar sıfırlandı, 319 bin ağaç kesilmekten kurtuldu

Geri dönüştürülebilen atıkları toplayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Mayıs ayından bugüne kadar 30 bin 105 ton değerlendirilebilir atık toplayarak ekonomiye kazandırdı. Geri dönüşüme kazandırılan 18 bin 787 ton kağıt ile de 319 bin ağaç kesilmekten kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirilerek atıklar kaynağında ayrıştırıldı. Söz konusu çalışmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne ilgili bina ve yerleşkeleri için başvuran Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.



Atıklar ekonomiye geri kazandırıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, SASKİ, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı (AKOM), İtfaiye Daire Başkanlığı Binası, Bafra Otogar Binası, Kültür A.Ş., Samsun Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, SAMULAŞ A.Ş., Sanat Merkezi Binası olmak üzere toplam 11 adet birimi ile Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olan Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı mayıs ayından bugüne kadar 30 bin 105 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdı. Geri dönüşüme kazandırılan 18 bin 787 ton kağıt ile 319 bin ağaç, 7 bin 37 ton plastik ile 18 bin metreküp petrol, 2 bin 865 ton cam ile 2 bin ton cam hammaddesi, 1411 ton metal ile bin 856 ton metal hammaddesi, 75 bin metreküp depolama alan tasarrufu ve 526 bin metreküp su tasarrufu sağlandı.



Başkan Demir: “Şehri imar ederken çevreyi ihmal etmiyoruz”

Şehri imar ederken, çevreyi de ihmal etmediklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bizler belediye olarak şehrimizi imar ederken ve kenti daha konforlu hale getirmeye çalışırken elbette çevreyi de ihmal edemeyiz. Gelecek kuşakların üzerinde sorumluluğumuz var. Doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermeden geleceğe daha yaşanabilir bir Samsun bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir bünyemizdeki hizmet binalarımızda da çevreci bir felsefe ile duyarlılık gösteriyoruz. Şehrimizdeki kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi ya da minimize edilmesi ve oluşan atığın toplanarak geri kazanımını sağlamak adına çalışmalarımız devam edecek. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 30 bin 105 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdık. Geri dönüşüme kazandırdığımız 18 bin 787 ton kağıt ile 319 bin ağacın kesilmesini önledik. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 11 adet birimimiz Sıfır Atık Belgesi'ne sahip oldu. Tüm birimlerimize bu belgeyi kazandıracağız. Tüm hedefimiz gelecek nesillerimize yemyeşil nefes alınabilir bir Samsun bırakmak” dedi.

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