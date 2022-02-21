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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık vatandaşa pahalı satıcısına ucuz geldi

İHA

Balık vatandaşa pahalı satıcısına ucuz geldi

– Samsun’da balık satıcıları fiyatların uygun olduğunu söylerken vatandaşlar pahalı bulduklarını belirtti.
Samsun'da vatandaşların balığa ilgisi devam ediyor. Yoğunluk yaşanan tezgahlarda zaman zaman satıcılar ve vatandaşlar fiyat konusunda fikir ayrılıkları yaşıyor. Balık satıcıları fiyatların uygun olduğunu savunurken, bazı vatandaşlar fiyatı pahalı bulduklarını belirtiyor.
Balık satıcısı Onurcan Köse, “Her şey almış başını giderken balık fiyatları bence bedava. Vatandaş bol bol balık yiyor. Hamsinin kilosu 25 TL, barbunun kilosu 20 TL, istavrit 20 TL, mezgit 15 TL daha ne olacak. Şu an en fazla hamsi satılıyor. Kar yağdı hamsi yağlandı, lezzetlendi. Boyu büyüdü fiyatı da uygun. Her gün fazla fazla satıyoruz. Peşine mezgit geliyor. Ondan sonra da istavrit ve barbunu çok satıyoruz. Balık olduğu yerde sayıyor. Mazota zam geldi, kutuya zam geldi. Biz olduğumuz yerde sayıyoruz. Vatandaş kazanıyor bizim kazandığımız bir şey yok” dedi.
Balık satıcısı Ercan Albayrak, “Balık fiyatları çok düştü şu anda ucuz. Yoğun da bir ilgi var. Vatandaş balığa yöneldi. Satışlarımız çok güzel. İstavrit 15 TL, barbun 15 TL, hamsi 25 TL, iri mezgit 25 TL. Balık pahalı değil tam aksine ucuz. Tavuk zaten 30 TL, balık ise 15 TL. Bu fiyata iki kişi rahatlıkla doyar” diye konuştu.
Balık fiyatlarını pahalı bulduklarını söyleyen vatandaşlarsa durumu, “5’er TL daha uygun olsa halk daha rahat alır”, “Karadeniz’in kıyısında bu fiyatların daha uygun olması gerek” sözleriyle anlattılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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