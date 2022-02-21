Samsun Büyükşehir Belediyesi araç filosuna güç kattı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 30 yeni otobüs, 75 iş makinesi ve 16 beton mikserin ardından 45 adet kar bıçaklı damperli kamyonu da filosuna dahil ederek gücüne güç kattı.

Sağlıktan çevreye, ulaşımdan altyapıya birçok alanda çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, zenginleştirdiği araç filosu ile de gücüne güç katıyor. Daha önce otobüs, iş makinesi, beton mikseri alan belediye son olarak Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 45 adet kar bıçaklı damperli kamyon aldı. 51 milyon liralık bedelle alınan kamyonlar, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan 17 ilçede 5 bin 240 kilometrelik yol ağında bakım ve onarım çalışmalarına katılacak.



“Samsun'un çehresini değiştiriyoruz”

Göreve geldikleri günden bu yana kendi kendine yeten bir büyük şehir olma noktasında önemli adımlar attıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Gücümüze güç katacak bu araçlar şehrin 17 ilçesinde hizmet verecek. İş gücümüzü hafifletecek ne kadar çok teknolojik araç gereç, malzeme varsa belediyemize kazandırmaya çalışıyoruz. Samimi bir şekilde belediyemizi en güzel hizmeti verecek hale getirmek için çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda da bu yatırımlarımız devam edecek. Çünkü biz kendimiz için değil, kentimiz için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Demir açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı döneminde insan, kaynak ve para yönetimi başlıklarıyla 3 noktaya önem verdi. Biz de şehrimizde bu vizyonu uyguluyoruz. Şehrimizde ihtiyaçları tespit ederek insan, para ve kaynak yönetimiyle bunları nasıl yapacağımıza karar verdik. Araçlar ile ilgili satın alma ve kiralama arasındaki farkları ortaya çıkardık. Bu makinelerin satın alınarak daha ekonomik olduğunu gördük ve mal sahibi olduk."

Samsun'a daha güzel hizmetler yapabilmek için araçları yenilemeye ve envantere yeni araçlar katmaya devam edeceklerini belirten Başkan Demir, alınan kamyonların da şehre hayırlı olmasını diledi.

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