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Uçurumdan dereye yuvarlanan otomobildeki yaralılar halat yardımıyla çıkartıldı

İHA

Samsun'da uçurumdan dereye yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan babaoğul halat yardımıyla bulundukları yerden yola çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Uçurumdan dereye yuvarlanan otomobildeki yaralılar halat yardımıyla çıkartıldı

Samsun'da uçurumdan dereye yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan babaoğul halat yardımıyla bulundukları yerden yola çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldılar.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kayaoğlu idaresindeki 55 ED 894 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla atıp uçurumdan dereye yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Kayaoğlu ile yanında bulunan babası Avni Kayaoğlu ağır yaralandılar. Kaza yerine ambulans, bölge trafik polisi, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bulundukları yerden halat yardımıyla yola çıkartılarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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