Samsunspor 17 maçtır sahasında kaybetmiyor Kırmızı-beyazlılar bu sezon 13, toplamda 17 maçtır kendi sahasında kaybetmiyor

– Samsunspor, bu sezon 13, toplamda ise 17 iç saha maçında hiç mağlup olmadı.

Sezona şampiyonluk parolası ile giren Samsunspor’un kendi sahasında oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Aynı performansı deplasman maçlarında gösteremeyen kırmızıbeyazlılar, bu sezon kendi sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu maçlarda rakip filelere 24 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 8 gol gördü. Samsunspor, ligde 5 mağlubiyetin tamamını deplasmanda oynadığı maçlarda aldı.

Kırmızıbeyazlılar kendi sahasında oynadığı maçlarda toplamda 17 maçtır kaybetmiyor. Samsunspor son iç saha mağlubiyetini 20202021 sezonunda 20 Mart’ta Giresunspor’a karşı aldı. 20 Mart 2021’de 20 kaybettikleri Giresunspor maçından sonra kendi sahasında oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik alan Samsunspor, iç saha maçlarını deplasman takımlarına kabusa dönüştürdü.

Kendi sahasında rakiplerine kök söktüren Samsunspor bu sezon 19 Mayıs Stadyumu’nda oynadığı maçlarda sırasıyla Balıkesirspor’u 31, Keçiörengücü’nü 20 yendi. Gençlerbirliği ile 22 berabere kalan kırmızıbeyazlılar, Ümraniyesor ile 11, B. B. Erzurumspor ile de 00 berabere kaldı. Sonrasında Manisa FK’yı ve Adanaspor’u 10 ile geçen Samsunspor, Ankaragücü’nü de 20 yenip, Boluspor ile 11 berabere kaldı. Tuzlaspor ile 22 berabere kalıp, Kocaelispor’u 30 yenen Samsunspor; Bursaspor ile 11 berabere kaldıktan sonra sezonun en farklı galibiyetini 50 ile Denizlispor’a karşı aldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bir sonraki iç saha maçını 5 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da Menemenspor’a karşı oynayacak.

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