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Sıla'nın katili, akıl sağlığı raporu için hastaneye sevk edildi

DHA

Sıla'nın katili, akıl sağlığı raporu için hastaneye sevk edildi


Tayfur KARAMustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)GİRESUN´da, eski nişanlısı Sıla Şentürk´ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı tespiti için cezaevinden Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi´ne sevk edildi. Beyaz tulum giydirilen Gökçek, muayenesinin ardından yeniden cezaevine götürüldü. 
Olay, 16 Şubat´ta Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve turizm meslek lisesinde staj eğitimi için kurulan ortak 'WhatsApp' grubunda geçen yıl tanışan, Ankara'da yaşayan ve şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk, bir süre nişanlı kaldı. Aile fertlerinin olmadığı sırada genç kızın bulunduğu eve gelen Gökçek, olay günü kapı zilini çaldı. Sıla, kapıyı açtığında Gökçek ile karşılaştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı tartışma çıktı. Gökçek, Sıla'dan şikayetini geri çekmesini istedi. Sıla da "Şikayetimden vazgeçmeyeceğim" deyince Gökçek, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kızın boğazını kesti.
HAVALİMANINDA YAKALANDI
Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Hüseyin Can Gökçek kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk´ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaydan sonra taksi çağırarak kaçan Gökçek, Ankara´ya gitmek üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Burada ilk uçak için bilet aldığı sırada polis ekiplerince yakalanan Gökçek tutuklandı.  
Espiye Kapalı Cezaevi´ne konulan Hüseyin Can Gökçek, soruşturma kapsamında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleriyle jandarma ekiplerince hastaneye beyaz tulum giydirilerek getirilen Gökçek, doktor muayenelerinin ardından yeniden Giresun´a cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mustafa İNAN
2022-02-22 14:41:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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