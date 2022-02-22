Sıla'nın katili, akıl sağlığı raporu için hastaneye sevk edildi (2)

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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AKIL SAĞLIĞI YERİNDEYMİŞ

Giresun´da, eski nişanlısı Sıla Şentürk´ü bıçakla boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Can Gökçek için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi´nde yapılan muayene sonrası `akıl sağlığı yerinde´ raporu düzenlendi. Raporun, soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı´na gönderileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-02-22 15:18:04



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