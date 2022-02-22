Başkan Demirtaş: “İnsan odaklı hizmetlerin kalıcı olduğunun farkındayız”

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye başkanlığı görevinin gelip geçici olduğunu, insan odaklı hizmetlerin kalıcı olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hizmet veren İLKEM, üniversiteye ve LGS’ye hazırlanan başarılı öğrencileri Başkan Demirtaş ile buluşturdu. 3 farklı şube ile 61 farklı mahalleye hizmet vererek sosyal belediyecilikte bir ilki gerçekleştiren İlkadım Belediyesi İLKEM başarılı öğrenciler Acem Tekkesi’nde Necattin Demirtaş bir araya geldi. Bilgi ve tecrübelerini aktaran Başkan Demirtaş, öğrencileri tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

İnsan odaklı hizmetlerin altını çizen Başkan Demirtaş, şunları söyledi:

“Büyük millet, büyük kahramanlıklar ister, büyük millet olmak, büyük adamlar yetiştirmek ister. Büyük adam olmak demek çok parası olan adam anlamına gelmez. Adaletli yönetici yetiştirmek ister, işi ehline veren kişiler yetiştirmek ister. Bu bakımdan iyi yönetici demek iyi insan demek, kendisinin dışındaki herkesi koruyan vicdanlı insan demek. Bu duygularla sizleri geleceğe hazırlamak bizin en büyük görevimizdir. Belediye başkanlığı görevinin gelip geçici olduğunun, ‘insan odaklı’ hizmetlerin kalıcı olduğunun farkındayız. Bu vesile ile bir kez daha başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik eder, hayırlı çalışmalar dilerim.”

İLKEM’li öğrenciler ise moral yemeğinin çok güzel geçtiğini aktararak, gönüllerince eğlendiklerini kaydetti. Etkinlik sonunda Başkan Demirtaş öğrencilere hediye takdim etti.

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