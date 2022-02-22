Samsun’da motosikleti kurye kazada yaralandı

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– Samsun’da motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan A. yönetimindeki 55 ANT 72 plakalı otomobil dönüş yaptığı sırada 55 AHD 832 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada bir işletmede kurye olarak çalıştığı ve paket teslimine gittiği öğrenilen Uğur adlı motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar sonucu polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralı motosiklet sürücüsü Gazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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