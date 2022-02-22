Futbol ve basketbolculardan sokak hayvanlarına destek

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– Atakum ve İlkadım Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe katılan Samsunspor basketbol ve futbol takımının sporcuları sokak hayvanlarını besledi.

İlkadım Belediyesi ve Atakum Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen sokak canlılarını besleme programına Samsunspor futbol ve basketbol takımının oyuncuları da katıldı. İlkadım ilçesi Mamur Dağı mevki'inde düzenlenen programa futbol takımından Recep Burak Yılmaz ve Alp Tutar ile basketbol takımından Burak Eşlik ve Ege Yaşar katıldı.

Etkinliğe ayrıca Atakum Belediye Başkan Vekili Ayhan Ayvaz, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Spor Kulübü oyuncuları da katılarak sokak canlılarını besledi.

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