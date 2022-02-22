Bafra Belediyesi Ar-Ge birimi kurdu

Bafra Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) projeleri ve çeşitli hibe desteklerinden yararlanabilmek için kurum bünyesinde ArGe birimi kurdu.

Kurulan ArGe birimi ile ajanslar ve proje merkezlerinin hibe fonlarından yararlanarak ilçenin gelişmesine katkı sağlayacak yeni projeleri finanse etmek, hizmetler üretmek veya mevcut olanları geliştirmek amaçlanıyor. Bafra Belediyesinde bir ilk olarak hayata geçilen ArGe birimi, kurum bünyesinde yeni göreve başlayan yeniliğe açık, saha deneyimleri yüksek olan şehir ve bölge plancısı, mimar, çevre mühendisi ve siyasal bilgiler mezunu personellerden oluşturuldu.

ArGe biriminde çalışan personeller bağlı bulundukları müdürlüklerde rutin çalışmalarını yürütürken bir yandan da çözüme yönelik yenilikçi fikirlerini periyodik olarak düzenlenen ArGe toplantılarında hayata geçirme fırsatı bulacak. ArGe birimi ile teknolojik yenilikleri çok daha etkin takip etmek ve kullanmak da hedefler arasında.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra’mızı daha ileriye taşımak için, daha çok yatırıma, daha çok istihdama, yeni projelere, yeni kaynaklara ihtiyacımız var. Bu perspektifle kurduğumuz ArGe birimimiz, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Avrupa Birliği Programları Proje Merkezi gibi ajanslar ile ortaklaşa çalışmalar yaparak ilçemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Türkiye'de birçok belediyenin AB hibe fonları aracılığıyla değişik hizmetler üreterek şehrin gelişmişlik seviyesini yükselttiğini belirten Başkan Kılıç, "Altyapıdan, kültürel hizmetlere kadar geniş yelpazede AB fonlarına proje üreten belediyeler, bütçeleri içinden çok az bir rakam harcayarak ya da sıfır harcamayla şehirlerinin vizyonunu değiştirme imkanı bulabiliyor. Bafra Belediyesi olarak bizler de bundan sonra hem bu fonlardan yararlanabilmek hem de ilçemizi daha gelişmiş ve yaşanabilir bir şehir haline getirebilmek için ArGe birimimizi kurduk. Birimimizde şehir ve bölge plancısı, mimar, çevre mühendisi ve siyasal bilgiler mezunu arkadaşlar görev yapacak" diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, seçim süreçlerini tamamlayan, yeni seçilen ve güven tazeleyen Oda Başkanları ile yönetim kurullarına da tebrik ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Kılıç, Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Ertan Atan, Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Hurşit Tulum, Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Doğan Karafazlıoğlu, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Aziz Öztürk, Marangozlar Odası Başkanı İlhan Erken, Fırıncılar Odası Başkanı Temel Bektaş, Kahveciler Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Sedat Göbeloğlu, Terziler Tuhafiyeciler ve Hazır Giyim Esnaf Odası Başkanı İlyas Aşçı, Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Bülent Kulaksız ve yönetim kurullarını ziyaret ederek yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

Halkın nabzını tutmak için sık sık esnaf ziyaretleri yaptığını belirten Başkan Kılıç, “Oda mensubu olmak, Oda’ya hizmet etmek, bulunduğunuz meslek grubuna hizmet etmek gerçekten çok önemli bir görev. Bundan sonraki süreçlerde daha sağlıklı ve pandemi sürecinin bittiği ortamlarda çalışmak en büyük temennim” şeklinde konuştu.

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