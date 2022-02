OMÜ İletişim Fakültesi’nden yüz yüze eğitimin ardından ilk basılı sayı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri pandemiden dolayı çıkaramadıkları uygulama gazetesi olan Genç İfade’yi, yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından çıkarttı.



Ziyarette İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Çakın ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Onur Şen bulundu. Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, korona virüs salgınının daha yoğun geçtiği ve uzaktan öğretim sürecinin devam ettiği dönemde Genç İfade gazetesinin basılı olarak yayımlanmadığını, bu süreçte üretilen haberlerin gazetenin web sitelerinde çıktığını söyledi.



Yüz yüze eğitimin ardından ilk basılı sayı

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte İletişim Fakültesi öğrenci uygulama gazetesi olan Genç İfade’nin öğrencilerin katılımıyla birlikte matbu yayımlanma çalışmalarının başladığını belirten Doç. Dr. Bekiroğlu, öğrencilerin, gazete editörlerinin ve bölüm öğretim elemanlarının çalışmalarıyla gazetenin tekrar basılı olarak yayımlandığını kaydetti. Bekiroğlu, basım sürecinde Çarşamba Belediyesinin sağladığı katkılar dolayısıyla Başkan Halit Doğan’a teşekkür etti.



Başkan Doğan’dan Genç İfade’ye tam not

Gazetenin içeriğini ve sayfalarını inceleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Genç İfade gazetesinin tasarımının çok kaliteli olduğuna işaret ederek içeriğin de nitelikli haberler ve fotoğraflarla hazırlandığını ifade etti.



İş birliği alanları ele alındı

Ziyarette Çarşamba Belediyesi ile İletişim Fakültesinin önemli birer paydaş oldukları ve buradan hareketle potansiyel iş birliği noktaları da konuşuldu. Başkan Doğan, öğrencilerin taleplerine, yurtlardan gelen isteklere ve kampüse ilişkin destek hususlarına ilişkin önemli çalışmalarda bulunduklarını ve bu noktada iş birliğine her zaman açık olduklarını vurguladı.



Doç. Dr. Ömer Çakın da Çarşamba’nın tarihsel ve kültürel açıdan ciddi bir birikimi olduğuna ilişkin gözlemlerini paylaşarak, bunun görsel bir hafıza olarak kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çekti. Öğr. Gör. Onur Şen ise iş birliğine yönelik konularda ve etkinliklerde Belediyenin desteğini her daim gördüklerini belirterek teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Doç. Dr. Onur Bekiroğlu ve Doç. Dr. Ömer Çakın, kendi çalışma alanlarıyla ilgili yayımladıkları bilimsel kitaplarını da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’a takdim etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafları çekiminin ardından sona erdi.

