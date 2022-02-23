İlfet Gören güven tazeledi

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Samsun 19 Mayıs Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının 7. Olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde yapılan olağan kongrede Mevcut Başkan İlfet Gören üyelerin desteğini alarak tekrar başkan seçildi.

Esnaf odası toplantı salonunda yapılan kongrede güven tazeleyen 19 Mayıs Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlfet Gören, üyelere teşekkür etti.

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