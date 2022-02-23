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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra bölgenin en büyük 1. sınıf atık getirme merkezine hazırlanıyor

İHA

Bafra bölgenin en büyük 1. sınıf atık getirme merkezine hazırlanıyor

– Bölgenin en büyük 1. sınıf atık getirme merkezinin yapımına Samsun’un Bafra ilçesinde devam ediliyor.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın yoğun Ankara temasları ile birlikte başta Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Bölge Milletvekillerinin gayretleriyle, 1 milyon TL değerindeki bu yatırımın tamamını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından hibe olarak İlçeye kazandırılmasının ardından başlatılan proje tüm hızıyla devam ediyor.
Belediye, ilçede geri dönüşüm maddelerinin ekonomiye kazandırılması için hayata geçirilen sıfır atık projesinin en önemli ayağı olan 1. sınıf atık getirme merkezinde inşaat çalışmaları sürüyor. Fevzi çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 2 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan merkez 620 metrekare kapalı alanıyla bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıyacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ ile israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hedefleniyor.
İnşaat çalışmaları devam eden 1. sınıf atık getirme merkezi hizmete açıldığında il merkezindeki geri kazanılabilir atıklar; cam, kâğıt, metal, tekstil, bitkisel atık yağ, pil, elektronik atık gibi tüm geri dönüşüm sağlayabilecek malzemelerin il merkezinde konuşlandırılan konteynerlerden alınarak burada ayrıştırılıp geri dönüşüm atık merkezine verilmesini sağlayan bir sistem kurulacak. Söz konusu sistem sayesinde ise Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığının geliştirdiği sıfır atık projesine de ciddi bir katkı sağlamış olunacak.
Başkan Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bakanlık tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında Fevzi çakmak mahallemizde 2 bin metrekarelik alana sahip 1.sınıf atık getirme merkezi çalışmaları devam ediyor. Sıfır atık projesinde de Bafra’nın öncü olması için gayret içindeyiz. Sıfır atık yönetimi kapsamında belediyemizce sıfır atık atölyesi kurulmasını planlıyoruz. Bu kapsamda toplanan büyük hacimli atıklar, giysiler, oyuncaklar, kitaplar gibi atıklar tamirat, bakım, onarım, temizlik ve dezenfeksiyon gibi işlemlere tabi tutulduktan sonra ihtiyaç sahiplerine verilecek. Ayrıca ömrünü tamamlamış lastikler gibi atıklar da sıfır atık yönetim hiyerarşisine uygun olarak işlemden geçirildikten sonra park ve bahçelerde çeşitli amaçlarla (Atık lastiklerden kesme, boyama gibi fiziksel işlemler uygulanarak masa, oyun grubu, saksı gibi ürünler yapılarak) tekrar kullanılacak.”
Sıfır atık atölyesinde ayrıca kompost makine, flüoresan kırma makinesi, cam kırma makinesi yerleştirilerek üretim ağını genişletmek hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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