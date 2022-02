Kayalıklar kedilerin barınağı haline geldi

Samsun'da sahil kenarında kayalıkların arasında yaşamlarını sürdüren 100'e yakın kedinin her geçen gün nüfusu artıyor. Görenlerin ilgisini çeken kediler sahilin neşe kaynağı haline geldi.



Samsun'un İlkadım ilçesindeki sahil kenarındaki kayalıklar adeta kedilere ev sahipliği yapıyor. Kayalıkları mesken tutan kedilerin zamanla sayıları daha da artmaya başladı. Her sabah yürüyüş yapan vatandaşlardan kimileri ise kedilerin mamasını alıyor kimisi ise su getiriyor. İnsanlardan kaçmayan kediler sahilin neşesi haline geldi.

Yürüyüş yapan vatandaşlar ise sadece kedileri görmeye geldiklerini, diğer insanların sahil kenarındaki kedilere mama ve su getirmeleri gerektiğini söyledi.

İlkadım Belediyesi ise kayalıklarda yaşayan kedileri düşünerek, can dostlara sokak hayvanları beslenme yeri yaptı.

