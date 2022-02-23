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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

İHA

Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Yukarıaksu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce taş ocağından 4 adet su motoru, 900 metre kablo ile çeşitli ağırlıktaki hurda malzemeler çalındı. Taş ocağı yetkililerine jandarmaya şikayette bulundu. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu söz konusu hırsızlık olayıyla ilgili 1'i hurdaları satın alan şahıs ve 3'ü hırsızlık olayına karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu şahısların daha önce de aynı yerden hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren hurdaları satın alan şahıs serbest bırakılırken, hırsızlık olayıyla ilgili nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.B., F.S. ve U.U. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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