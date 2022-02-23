Samsun'da şüpheli ölüm

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Elmaçukuru Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket K.(62) evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden 112 ekipleri Şevket K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Şevket K.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.