Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G.(31) sağ ayağından vurularak yaralandı. Kendi imkanları ile Gazi Devlet Hastanesine giden E.G. kendisini vuranı tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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