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Küçükbaş hayvanlar için kırkım makinesi ve püskürtmeli banyoluk dağıtıldı

İHA

Küçükbaş hayvanlar için kırkım makinesi ve püskürtmeli banyoluk dağıtıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ve Samsun ili Damızlık Koyun, Keçi yetiştiricileri Birliği katkısıyla il genelinde koyunlar da püskürtmeli banyoluk projesi kapsamında püskürtmeli seyyar banyoluk ve kırkım makinesi dağıtım töreni düzenlendi.
750 bin lira olan proje maliyetinin yüzde 80'nı DOKAP destekli olup yüzde 20'si ise Samsun Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından karşılandı. Proje kapsamında Püskürtmeli Seyyar Banyoluk Projesi ile İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Samsun Koyun Keçi Birliği tarafından oluşturulan komisyon ile 12 adet püskürtmeli seyyar banyoluk ile 30 adet kırkım makinesi alımı yapıldı. Proje ile koyunlarda parazitle mücadele yapılırken banyoluk sayesinde gebe koyunlardaki yavru atmanın, kırkım makinesi ile koyunlarda meydana gelebilecek yaralanmaların önüne geçilecek ve zamandan kazanılacak.
Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Toplam 750 bin liralık bir projenin yüzde 80’ini DOKAP kaynaklı, yüzde 20’si de birlik kaynaklı olarak gerçekleştirdik. Samsun Karadeniz’de lokomotiftir. Bafra’da Samsun’da lokomotif üretim bazında söylemekte beyiz duymuyorum. Biz her zaman sizlerin emrindeyiz. Ama siz isteyeceksiniz özellikle birlik başkanlarımız. Ne istediğimizi, çiftçimizin ne istediğini, üyelerin ne istediğini iyi analiz edip, sizden talep bizden destek” dedi.
Doğu Karadeniz kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Şeref Demir, "Damızlık seyisler birliğinin özellikle Bafra ve 19 Mayıs ilçesindeki sütün toplanmasına yönelik faaliyetin başlanmasıyla birlikte en çok sütü üreten bir ilimiz olmakla birlikte en az süt sanayicisinin olduğu bir ilde bulunmaktayız. Önümüzdeki süreçte bu toplanan sütünde burada sanayicilerimizin, girişimcilerimizin yapacağı yatırımlarla bu bölgede katma değerli hale getirilip öncelikle Samsun’dan başlayarak bütün Karadeniz’e sağlık sütün dağıtılmasına vesile olacaktır. Bugün kullanacağımız ekipmanlar ile özellikle iç kesimlerde son dönemlerde gücünü kaybetmekle birlikte kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadelesinde kullanılan bazı ilaçların kullanılarak , özellikle bu hastalığın insanlarda yapacağı olumsuz etkileri asgariye indirmekte ayrıca koyunculukta verim artışı ve diğer sorunları da parazitlerle bulaşan bazı hastalıklarında yayılmasını engellenmesi yönüyle önemli bir projedir” diye konuştu.
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Samsun’un üretim açısında Dünya’da ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor ve buna göre de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tonajın önemli olduğunu, tonaj yapmanın miktarının ne kadar iyi olduğunu biliyoruz ama bir o kadar da sağlıklı üretimin , hijyen üretiminin dünyada günden güne artan bir tirende sayıp olduğunun da farkındayız. Üreticilerimizin bu ekipmanlarla desteklenmesi bu açıdan önemli. Cumhuriyetimiz ilk yıllarından beri kurmuş olduğu üretim çiftlikleriyle tarımda makineleşmenin ne kadar önemli olduğunu biz 100 yıl öncesinden göstermeye çalıştı. Teknolojik gelişmeler dört bir yanımızı kuşattı. Artık etin bile sahtesini ürettiler. Yazıcılarda artık sahte et üretiliyor. Buna şiddetle karşı olan insanlardan birisiyim. Biz insanlarımıza gerçek eti, gerçek lezzeti sağlıklı ve organik şartlarda üretilen ürünlerle sumak zorundayız. İdareciler olarak bu bizim en temel görevlerimizden olmalı. Raftan aldığımız ürünlerde şüphe etmeden aldığımız ürünlerin sağlıklı olduğunu düşünmeliyiz ve buna göre hareket etmeliyiz. Sanal alem ne kadar dostumuz olamayacağı gibi sahte et, yazıcılarda üretilen sahte etlerde hiçbir zaman gerçek etin yerini değerini bulamaz. Çocukluğumuzda yazın pamuklu, kışın yünlü yorgan ve döşeklerde yatardık tabi kırmızı et üretiminde ilk akla gelen büyükbaş oluyor genelde ama biz yıllarca koyun ve keçi üzerinde biraz ihmalimiz oldu diye düşünüyorum. Artık küçük başa da önem vermemiz gerekiyor. Artık doğal yaşamın bir sembolü elyaflar da değil de yünlü yatakları , döşekleri kullanmalıyız. Bu doğal ürünlerle beraber hayatımızı geçirmeliyiz. Bu çalışmalar herkese örnek olur. Bir sektör olarak makinelerden sonra Bafra’da bölgemizde bir sektör gelişir diye düşünüyorum“ şeklinde konuştu,
Konuşmaların ardından koyun kırpımı ve seyyar banyoluk çalışmalarının gösterimi yapıldıktan sonra projede kapsamında 12 adet koyun banyoluğu ve 30 adet şaftlı kırkım makinası 17 ilçeye kullanım ihtiyacına göre, sadece birlik üyelerine olmak üzere Vezirköprü İlçesine 2, Bafra, 19 Mayıs, Havza, Ladik, Çarşamba, Terme, Salıpazarı, Ayvacık, Alaçam, Yakakent, Canik, İlkadım, Atakum, Tekkeköy ilçelerine birer, Kavak ve Asarcık İlçelerinde ise ortak kullanılmak üzere bir adet banyoluk dağıtıldı.

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