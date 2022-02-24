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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birçok hastalığın temelinde obezite bulunuyor

İHA

– Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Obezite estetik bir sorun değil, diyabet, tansiyon, kalp ve damar gibi birçok hastalıkların temeli olan çok ciddi bir sağlık sorunudur" dedi.

Birçok hastalığın temelinde obezite bulunuyor

– Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Obezite estetik bir sorun değil, diyabet, tansiyon, kalp ve damar gibi birçok hastalıkların temeli olan çok ciddi bir sağlık sorunudur" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, birçok hastalığın temeli olan obezitenin tedavi süreci ve sonrası hakkında bilgiler verdi.
Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Obezite vücut kitle endeksinin 33 ve üzerinde olması ya da kişinin sosyal faaliyetlerini yerine getiremeyecek kadar kendini obez hissetmesi ya da nümerik olarak obez olması demektir. Obezite birçok hastalığın temeli konumunda artık. Kanserden, immün yetmezliği, hipertansiyondan, şeker hastalığına, uyku apnesine kadar çok geniş bir hastalık yelpazesinin temel nedeni obezitedir” diye konuştu.

Obezite cerrahisi
Obezite cerrahisiyle ilgili bilgiler veren Volkan Kınaş, “Obezite cerrahisi kişinin defaten diyetle, egzersiz yöntemleri ile kilo veremediği ya da vermiş olduğu kiloyu tekrar tekrar geri aldığı durumlarda kullanılan bir yöntem olup, kesin sonuç elde etmesi mümkün olan ve geri dönüşsüz kilo kaybının sağlandığı ideal kiloya gelindiğinde ise sabit kalabilen bir cerrahi yöntemdir. Obezite cerrahisi dediğimiz zaman bir başlık altında mide botoksu, mide balonu, mide küçültme ameliyatı ve bypass yöntemleri gelir. Mide botoksu ve mide balonu geri dönüşlü yöntem olup obezite cerrahisine asla alternatif yöntemler değildir. Tedrici olarak 812 kilo civarında kilo kaybı hedefleyen hastalarımızda uyguladığımız bir yöntem. Ancak obezite cerrahisi tamamen geri dönüşsüz, tamamen kesin sonuç elde edebildiğimiz bir cerrahi yöntem. Tüp mide ameliyatları ve bypass ameliyatları ile hastalarımıza obezite anlamında yardımcı olabiliyoruz” şeklinde konuştu.
Cerrahide uygulanan yöntemi de anlatan Opr. Dr. Kınaş, “Obezite cerrahisini kliniğimizde kapalı yöntemle uyguluyoruz. Ancak dünyanın her yerinde olduğundan biraz farklı olarak sadece 3 delikten yapıyoruz. Bu hastalarımız için hem daha estetik bir sonuç elde etmemizi sağlıyor, hem de beraberinde ameliyat sonrası ağrıyı minimize etmiş oluyoruz ve yine beraberinde hastamızın sosyal hayatına dönüşünün çok daha hızlı bir hale getiriyoruz. Obezite cerrahisi uyguladığımız hastalarımızda ameliyatın total süresi 20 ila 25 dakika kadar sürüyor. Ameliyattan sonraki gün artık beslenmeye başlıyoruz ve bir sonraki gün taburcuya hazır hale geliyoruz. Ancak şehir dışından ve yurtdışından gelen hastalarımız için 1 gece daha onları hastanede tutarak yüzde yüz emin olarak içimiz rahat ederek onları evlerine uğurlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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