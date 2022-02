CANiK, ABD’nin ardından Avrupa’ya çıkarma yapıyor

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Askeri, kolluk, güvenlik ve taktik çözümlerde alanında Avrupa’nın en büyük ve en kapsamlı fuarlarından biri olan Enforce Tac’ta Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

2 yıllık bir aranın ardından 12 Mart tarihlerinde Almanya’nın Nuremberg şehrinde katılımcılarına kapılarını yeniden açacak olan fuarda inovatif ürünlerini sergileyecek olan CANiK, Türk savunma sanayinin yaşadığı büyük dönüşümü de tüm dünyaya bir kez daha duyuracak. Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) dünyaca ünlü markası CANiK, ArGe ve inovasyon çalışmalarının yansıması olan yarış tabancaları ve Türkiye’nin ilk yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeği de fuarda ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.

Ateşli silah endüstrisi profesyonellerini 2012’den bu yana bir araya getiren askeri, kolluk, güvenlik ve taktik çözümlerde Avrupa’nın en önemli etkinliklerinden biri olan Enforce Tac Fuarı, iki yıllık bir aranın ardından Nuremberg Sergi Merkezi’nde kapılarını yeniden katılımcılarına açıyor. Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Nuremberg şehrinde gerçekleştirilecek olan ve güvenlik alanında uzmanlığını kanıtlamış Enforce Tac Fuarı, bu yıl 12 Mart tarihleri arasında konuklarını bekliyor. Dünyanın farklı bölgelerinden 240’ın üzerinde firmanın yer alacağı Avrupa’nın en prestijli savunma fuarı, iki gün boyunca askeri yetkililerin yanı sıra çeşitli alım heyetlerini ve binlerce katılımcısını ağırlamaya hazırlanıyor. En son etkinliğini 2019’da yapan ve Covid19 sebebi ile fiziki olarak katılımcılarına iki yıldır hizmet veremeyen fuara ilginin bu yıl oldukça fazla olması bekleniyor.

Katılımcı şirketlerin hedef atış, avcılık ve kanun uygulama amaçları için kullanılan yenilikçi ürünlerini sergileyeceği fuarda ateşli silahlar, mühimmat, silah kasaları, kilitler ve kılıflar, optikler, atış poligonu ekipmanları, eğitim ve güvenlik ekipmanları tanıtılacak. 2022 yılındaki fuar yolculuğuna geçen ay SHOT Show ile Las Vegas’tan start veren CANiK, yarış tabancılarını ve Türkiye’nin ilk ve tek yerli ve milli uçaksavarı olan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğini, bu kez de Avrupa’nın göbeğinden tüm dünyaya görücüye çıkaracak.



Yılın ikinci durağı Nuremberg

CANiK markasıyla yılda yaklaşık 450 bin adet tabancaya ilaveten geliştirdikleri yüzde 100 yerli ve milli uçaksavarlarıyla dünya endüstri devleri arasında Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarını ifade eden SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, üretimlerinin yüzde 95’ini 68 ülkeye ihraç eden bir şirket olduklarını dile getiriyor. “2022’ye ABD’de gerçekleştirilen SHOT Show Fuarı ile merhaba demiştik. Orada CANiK’in kendine ait olan standında, tabancalarımızın yanı sıra CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizi de sergiledik. Bu kez de Avrupa’nın göbeğinde, Almanya’da ürünlerimizi görücüye çıkarıyoruz. Hedefimiz, 2022 yılında dünyanın dört kıtasında 10’dan fazla savunma fuarına katılım sağlamak” diyen Aral, kolluk, güvenlik ve taktik çözümler için Avrupa’nın en önemli ve en kapsamlı fuarlarından biri olan Enforce Tac’ta, Türk savunma sanayinin yaşamış olduğu büyük dönüşümün de m ihmandarlığını yapacaklarını kaydediyor.



Yeni pazar arayışları devam ediyor

Yerli ve milli uçaksavar olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek üretimiyle, dünyada yerli uçaksavarın üretimini yapan 5’inci şirket olduklarını hatırlatan C. Utku Aral, 2022 yılı için minimum bin 500 adet CANiK M2 QCB 12.7 mm üreteceklerini ve yıl sonunda kapasitelerinin 2 bin 500’e çıkacağını belirterek, üretimlerinin yüzde 95’ini ihracata ayrıldığını belirtiyor. Aral, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bugün Kuveyt, Irak, Azerbaycan ve birçok Afrika ülkesinden siparişlerimiz var. Türkiye’den aldığımız siparişi de hesapladığımızda, CANiK M2 QCB 12.7 mm için toplam bin 500 adet siparişimiz söz konusu. Dolayısıyla 2022 yılı kapasitemizi satmış durumdayız. ArGe ve inovasyon faaliyetleri kapsamında geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle global adımlarımızı hızlandırdık. 2020 ve 2021 yılında ihracatta elde ettiğimiz şampiyonlukların bir kazanımı olarak mevcut pazarlarımızın gücüne güç katarken yeni hedef pazar arayışlarımız da devam ediyor. Dolayısıyla böylesi önemli fuarlarda gerçekleştirdiğimiz tanıtımlar, bizim için hayati önem taşıyor.”



Hedef, 2022’de de ihracat şampiyonluğunu devam ettirmek

24 yılda elde ettikleri sayısız başarıların arasına ihracat şampiyonluğu unvanını da ekleyerek dünya savunma endüstrilerine karşı büyük bir güç kazandıklarına değinen Aral, 2022 hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor: “2020 ve 2021 yıllarında Covid19 pandemisi nedeniyle ABD harici global pazarda yaşanılan negatif gelişmelerin 2022 yılında da devam etmesini öngörmüyoruz. Ancak dünyamızın her daim sürprizlere açık olduğunu da bu son iki yılda tecrübe etmiş olduk. 2022 yılında tabanca ihracatında da yükselen bir grafiğe sahip olacağımızı söyleyebilirim. Daha önce de belirttiğim gibi, bu yıl yerli ve milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğimiz ile de ihracat yolculuğumuzu hızlandıracağız. Bunun yanında aksesuar ve outdoor markamız olan MECANiK’le de hem yurt içinde hem de globalde müşterilerimizin beklentilerine cevap vereceğiz” diyen Aral, 2022 sonunda da ihracat şampiyonluklarını devam ettirmek için var güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekliyor.

