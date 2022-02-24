Çağrı Merkezi 433 bin çağrıya cevap verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağrı Merkezi 433 bin çağrıya cevap verdi

İHA

Çağrı Merkezi 433 bin çağrıya cevap verdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, 2021 ve 2022 yılının iki ayında toplam 433 bin çağrıya cevap verdi.
Büyükşehir Belediyesi katılımcı belediyecilik anlayışıyla pek çok alanda ortaya koyduğu farklılıkla, vatandaşı şehrin yönetimine ortak ediyor. Aynı zamanda kurumun ulaşılabilirlik seviyesinin artmasını sağlayacak adımlarla Samsun halkına en hızlı hizmeti ulaştırıyor. Vatandaşın her türlü talep, öneri ve şikayetlerini aktardığı merkez olan Çözüm Merkezi anlık sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında, 7 gün 24 saat 0362 431 60 90 ya da 0362 431 10 12 nolu telefonlardan hizmet veriyor. Şehrin Çözüm Merkezi hattı 2021 ve 2022 yılının iki ayında toplam 433 bin çağrı cevapladı.

“Türkiye'nin en hızlı ve en kolay ulaşılan kurumuyuz”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyeye ulaşan her vatandaşın sıkıntısını kendi sıkıntısı gibi önemsediklerini söyleyerek şunları ifade etti:
“Türkiye’nin en hızlı ve en kolay ulaşılan kurumu olduğumuzu gururla ifade ediyorum. Çözüm Merkezi ile temel amacımız vatandaşın problemini ilk elden alıp yine bizatihi sonucunu kendisine iletmek. Bu sayede şehrimizde ortak aklı da çalıştırmış oluyoruz. İnşallah ekip arkadaşlarımızla birlikte halkımızın daha memnun kalacağı, sorunlarına çözüm bulacağı bir sistemi inşa etmek adına tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da evde çıkan yangında kundaklama şüphesi
YEREL HABERLER Samsun’da evde çıkan yangında kundaklama şüphesi
CANiK, ABD’nin ardından Avrupa’ya çıkarma yapıyor
YEREL HABERLER CANiK, ABD’nin ardından Avrupa’ya çıkarma yapıyor
Fuat Çapa: "Ümraniyespor maçı ligin en önemli maçı olacak"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "Ümraniyespor maçı ligin en önemli maçı ...
Liselerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'nın kazananlar kupalarını aldı
YEREL HABERLER Liselerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'nın ...
Başkan Sarıcaoğlu: “Asla gönül kırmayın”
YEREL HABERLER Başkan Sarıcaoğlu: “Asla gönül kırmayın”
Otomobil tıra arkadan çarptı
YEREL HABERLER Otomobil tıra arkadan çarptı
Arda Boyları’nın acıklı hikayesi SAMDOB sahnesinde
YEREL HABERLER Arda Boyları’nın acıklı hikayesi SAMDOB sahnesinde
Cilde zarar vermemesi için doğru maske seçimi yapılmalı
YEREL HABERLER Cilde zarar vermemesi için doğru maske seçimi ...
Birçok hastalığın temelinde obezite bulunuyor
YEREL HABERLER Birçok hastalığın temelinde obezite bulunuyor
Havza OSB’de yeni tahsis talepleri devam ediyor
YEREL HABERLER Havza OSB’de yeni tahsis talepleri devam ediyor
Yasin Öztekin: “Sezon sonu sözleşmem bitiyor, tek hedefim şampiyonluk”
YEREL HABERLER Yasin Öztekin: “Sezon sonu sözleşmem bitiyor, tek ...
Polis ekiplerinden huzur uygulaması
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden huzur uygulaması
FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza alan eski komiser tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza alan eski komiser tutuklandı
Küçükbaş hayvanlar için kırkım makinesi ve püskürtmeli banyoluk dağıtıldı
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvanlar için kırkım makinesi ve ...
Havza’daki eğitim yatırımları görüşüldü
YEREL HABERLER Havza’daki eğitim yatırımları görüşüldü
Samsun'da beton mikseri yoldan çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da beton mikseri yoldan çıktı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli ölüm
Müdür Sağlam’dan uyarı: “Bordo bulamacı uygulama zamanını kaçırmayalım”
YEREL HABERLER Müdür Sağlam’dan uyarı: “Bordo bulamacı uygulama ...
Dünya Kupası seçme kampı öncesi Samsunlu Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusuna moral
YEREL HABERLER Dünya Kupası seçme kampı öncesi Samsunlu Ampute ...
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 400 bin oldu
YEREL HABERLER Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 400 bin oldu
Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yapan ...
Kayalıklar kedilerin barınağı haline geldi
YEREL HABERLER Kayalıklar kedilerin barınağı haline geldi
Samsun'da uyuşturucu paketinden parmak izin ele geçen şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu paketinden parmak izin ele geçen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.