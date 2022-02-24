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Destek paketi için başvurular başladı

İHA

– Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şirketler için oluşturulan 'kredi garanti fonu' kefaleti ile toplam 60 milyar TL'lik üç yeni destek paketine başvuruların başladığını söyledi.

Destek paketi için başvurular başladı

– Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şirketler için oluşturulan ‘kredi garanti fonu’ kefaleti ile toplam 60 milyar TL'lik üç yeni destek paketine başvuruların başladığını söyledi.
TSO Şubat Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi.
Bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılan odanın finansal analiziyle ilgili meclise bilgi veren Salih Zeki Murzioğlu, “Geçtiğimiz ay 2021 yılı bütçe gerçekleşmesini sizlerle paylaşmıştık. Genel olarak tasarrufçu bir yaklaşımla ve şeffaf bir şekilde bütçeyi yönetmeye gayret ediyoruz. Bununla birlikte Odamız 2021 takvim yılı bilançosunun 2020 takvim yılı ile karşılaştırmalı olarak denetlenmesi ile finansal analizinin raporlamasını bağımsız denetim kuruluşuna ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak hazırlattık. Detaylıca hazırlanmış finansal analiz raporu sonucunda, Odamızın finansal yükümlülüklerini yerine getirebilme kabiliyetinin yüksek olduğu görüşüne varıldığını görüyoruz. Odamızın sürdürülebilirliği adına stratejik bir ayak olan finansal kabiliyetimizin bu skorla devam ediyor oluşuna katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KOBİ’lere önemli destek
Yeni devreye alınan kredi garanti fonu kefaleti ile verilecek üç farklı destek paketi hakkında da açıklamada bulunan Murzioğlu, “Bunlar, Yatırım Destek Paketi, İhracat Destek Paketi ve İşletme Harcamaları Destek Paketi. Her paketin içeriği ve kredi üst limitleri farklı olarak tanımlanmış. Üç ayrı pakette toplam 60 milyar TL'lik kredi desteği söz konusu. KOBİ dışı işletmelerde bu desteklerden faydalanabiliyor. Kefalet oranları asgari yüzde 75, azami yüzde 90 oranında. Azami 24 ay ödemesiz, azami 96 ay vade ile tanımlanan Yatırım Destek Paketinde cirosuna göre değişmekle birlikte, KOBİ’ler için kredi üst limiti 33 milyon. KOBİ dışı işletmeler için ise kredi üst limit 100 milyon. Tahsis edilen işletme kredisinin azami yüzde 10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir. Azami 6 ay ödemesiz, azami 18 ay vade ile tanımlanan İhracat Destek Paketinde cirosuna göre değişmekle birlikte, KOBİ’ler için kredi üst limiti 25 milyon. Tahsis edilen kredinin kefalet tutarının azami yüzde 10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir. Azami 6 ay ödemesiz, azami 24 ay vade ile tanımlanan İşletme Harcamaları Destek Paketi cirosuna göre değişmekle birlikte KOBİ’ler için kredi üst limiti 5 milyon, KOBİ dışı işletmeler için ise kredi üst limit 20 milyon. Tahsis edilen işletme kredisine ilişkin kefalet tutarının azami yüzde 10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir. Kefalet oranları ise asgari yüzde 75, azami yüzde 90 oranında. Her kredi paketi ciro bazlı olarak değişkenlik gösteriyor” diye konuştu.

“Eğitime yapılan yatırım, en kıymetli yatırım”
Geçen günlerde Ankara’da TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Ulusal Eğitime Katkı Protokolü” hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Murzioğlu, “Protokolle, son 2025 yılın en büyük eğitim yatırım anlaşması imzalandı. Eğitime yapılan yatırım gelecek için yapılmış en kıymetli yatırım. TOBB'un mesleki eğitimin güçlendirilmesi, iş birliği, iş gücü piyasasındaki beceri uyumsuzluklarının giderilmesi konusunda somut yatırımlar yapması ve diğer taraftan knowhow için çalışmalar yapması ve bu bağlamda MEB'e yol gösterici olması bizler için gurur vesilesidir. Umut vericidir. İş dünyasını temsil eden paydaşlar olarak yatırımların başarılı olması noktasında en önemli etkenlerden birinin beşeri sermaye olduğunu biliyoruz. En sıkıntı yaşadığımız kısmı ise şüphesiz ara eleman. Bu yatırımlarla bu sorunun çözümüne katkı vermeye gayret ediyoruz. İmzalana bu ‘Ulusal Eğitime Katkı Protokolü’ sayesinde 154 ilçeye 154 okul kazandırılacak. Samsun’a da Çarşamba, Bafra, Havza, Terme ve Vezirköprü ilçelerine toplam beş yeni yeni okul yapılacak. Ülkemizin geleceği için ışık yakan bu çalışmalara destek veren herkese ve Samsun’a verdiği değer ve önemden dolayı Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Sözlerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte yapılan üniversitesanayi işbirliği toplantısıyla devam eden Murzioğlu, şunları söyledi:
“Üniversite sanayi işbirliği bağının güçlendirilmesine yönelik olarak sanayicilerimizle bir araya geldik. Odamız ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz organizasyonda 80 civarında üyemizle bir araya geldik. Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile birlikte üniversite sanayi işbirliğine hizmet edecek merkez başkanları ve dekanlarımızın da iştirak ettiği toplantıda birlikte neler yapabilirizi istişare ettik. Bu elbette devamı gelecek bir çalışmanın buluşmalarından bir tanesiydi. Sizlerin de katkısı, teşviki ve talepleriyle camiamıza katkı verecek organizasyonlarımıza devam edeceğiz.”
Meclis, gündem maddelerinin değerlendirilip karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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