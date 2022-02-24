OMÜ’de buz sporlarıyla ilgili dersler verilecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) buz sporlarıyla ilgili dalların ders olarak okutulması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ve Samsun Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu iş birliği protokolüne imza attı. İmzalanan protokol metniyle Samsun’da buz pateni branşının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ile antrenör ve sporcu yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İş birliği protokolüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan öğrenciler başta olmak üzere spora ilgili tüm öğrencilerimizin bu branşı tanımaları ve buna ilgi duymalarını istiyoruz. Bu protokolle buz sporlarıyla ilgili dalların Üniversitemizde ders olarak okutulmasına yönelik çalışmaları başlatacağız. Protokolün ilimize hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.



Modern spor tesisleri daha çok sporcuyla buluşacak

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu ise “Bu güçlü iş birliği sayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı modern spor tesislerinin daha çok sporcuyla buluşmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla Samsun’da buz pateni sporunun yaygınlaşması için her türlü iş birliğine açığız’’ diye konuştu.



Antrenör desteği sağlanacak

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir de Samsun’un, buz pateni sporunun gelişmesi için son derece uygun bir şehir olduğunu belirterek iş birliği kapsamında Buz Pateni Federasyonu olarak antrenör desteği sağlayacaklarını söyledi.

İmza töreni öncesinde Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Erim Erhan ve Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Görüşme hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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