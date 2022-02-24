Samsun'da hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yıldızlı idaresindeki 34 ER 6570 plakalı hafif ticari araç önünde seyir halinde olan Nazım Yazıcı yönetimindeki 05 LP 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada kafasından hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Nazım Yazıcı'ya ilk müdahale ambulans içinde yapıldı. Yazıcı hastaneye gitmek istemedi.

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