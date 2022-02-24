Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis

Samsun’da askerden yeni gelen 22 yaşındaki genci evinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldüren 2 kişi yargılandıkları mahkemece 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde 16 Mayıs 2021 saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Onur Bektaş, evinin önünde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, kalbinden, karnından ve kolundan vurulduğu öğrenilen Onur Bektaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen Akın K.(23) ve Abdulbaki B.(27) olay yerinden araçla kaçtı. Polis pompalı tüfekle ateş ederek Onur Bektaş’ın ölümüne sebep olan Akın K. ile olaydan bir gün sonra yakaladı ve katil zanlısı genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili firarda olan Abdulbaki B. de olaydan 5 ay sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akın K. ile Abdulbaki B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanıklar Akın K. ile Abdulbaki B., Onur Bektaş'ı öldürmek suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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