Türkiye Offroad Şampiyonası 2. etabı Vezirköprü’de yapılacak

– Türkiye Offroad Şampiyonası 2. etap yarışları Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ve Vezirköprü Offroad Kulüp Başkanı Abbas Tasalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret ederek Türkiye Offroad Şampiyonasıyla ilgili bilgi verdi.

Buna göre şampiyonanın ilk etabı 2627 Mart 2022 tarihlerinde Antalya'da yapılacak. İkinci etabı ise Vezirköprü Offroad Kulübü tarafından 1315 Mayıs tarihleri arasında Vezirköprü ilçesinde organize edilecek. 7 etap sürecek şampiyonanın final yarışı ise 2627 Kasım’da Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek etabın ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

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